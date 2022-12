¡Hasta consejos le dio! COMENTARIOS de Marbelle sobre foto íntima de Andrea Valdiri

Hace un par de días se filtró una fotografía íntima de Andrea Valdiri con su expareja Michael Ortega.

Ante la oleada de comentarios y dudas de algunos usuarios sobre la credibilidad de la imagen, la instagramer, entre lágrimas, aceptó y aseguró que era ellos.

En el programa ‘Lo Sé Todo’ tocaron el tema y Marbelle aprovechó para dar su opinión respecto al rumor que aseguraba que todo era una estrategia de marketing de Valdiri, ya que hace poco se lanzó como cantante.

“Yo pensaría que en vez de tomarse fotos empelota, debería tomar unas clasecitas de canto. Dedicarse a la música no es como: Hoy me voy a poner unos calzones amarillos, eso no se hace así, hay que tener talento”, fueron las palabras de la intérprete de ‘Collar de Perlas’.

