“Hay que mirarse menos al espejo”: Jennifer Garner le dice adiós al bótox y envía reflexivo mensaje

Jennifer Garner, es una gran actriz y productora estadounidense de cine y televisión conocida en todo el mundo por su sin igual talento. En los últimos días, la famosa concedió una entrevista, en la que se sinceró sobre los tratamientos estéticos a los que se ha sometido.

La actriz confesó que ha recurrido al bótox en más de una ocasión durante cierto tiempo de su vida, al notar los pasos de los años, en diferentes partes de su rostro, consideró decirle adiós a ciertos procedimientos.

Jennifer, a sus 50 años, últimamente ha destacado que la sociedad actual está obsesionada con la belleza y el extremo cuidado físico, lo que puede llegar a perjudicar a muchas personas si no saben poner límites.

Incluso, Garner ha tomado la decisión de que no piensa someterse a ningún retoque estético nunca más.

“No es necesario que lleves tanto maquillaje ni que tengas que retocarte constantemente”, dijo la actriz durante su conversación con el medio estadounidense.

Seguido de esto, Jennifer Garner añadió que es más adecuado esperar el mayor tiempo posible para proceder hacerse retoques en cualquier parte del cuerpo, bien sea rostro o cuerpo de cualquier tipo y hacia cualquier zona específica.

“No pienses que tienes 37 años y que necesitas inyectarse en la cara”, expresó Garner.

La famosa artista consideró que para evitar problemas de autoestima estaría mejor “mirarse menos en el espejo”, ya que las auto cítricas y cuestionamientos sobre lo que se tiene bien o no suelen ser bastantes fuertes, pues la actriz considera que uno mismo se lastima más de lo que pueden hacer los demás.

“Todos nos miramos la cara más de lo que la gente solía hacerlo, y eso no te hace ningún bien. Te obsesionas con los cambios o con cómo arreglar algo en tu cara”, dijo la Famosa actriz.

Garner ha admitido en varias ocasiones que desde hace varios años le ha apostado al bótox para tener un mejor aspecto físico. Aunque la actriz se atrevió hacerlo y luego aceptarlo, manifiesta que no se siente orgullosa de ello.

“Me he puesto bótox unas cuantas veces y no me gusta. No quiero una cara congelada”, concluyó Jennifer en la entrevista.