Una de las modelos y presentadoras más queridas en toda Colombia es Carolina Cruz y desde que fue mamá de Salvador muchos de sus seguidores han estado pendientes de ella y de la salud de su pequeño hijo.

La empresaria se sinceró con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram y aseguro que ha sido una prueba difícil y ha pasado momentos duros debido a la salud de Salvador.

Uno de sus seguidores en la red sociales le preguntó "¿Cómo haces para ser tan fuerte?. ¿Cómo hiciste para tener tanta fe?", a lo que la presentadora dijo “¿Cómo hice para tener tanta fuerza? No crean, he tenido días muy duros, de destruirme, de llorar y llorar y han sido muchos, pero me he refugiado en Dios, me he refugiado en el rosario, y en la fe infinita y aquí vamos”.

Recordemos que el pequeño Salvador nació con tortícolis gestacional y la cabeza del bebé comenzó a crecer más de lo normal.

Anteriormente Carolina Cruz se refirió a este tema y dijo “Yo tampoco tenía conocimiento de esto y no tiene nada que ver con la edad de una mujer, del proceso de tu embarazo. Uno produce líquido encefalorraquídeo todos los días y lo eliminamos y a Salva haz de cuenta que ese conductico se le tapó, ese líquido empezó a crecer porque empieza a buscar para dónde salir”.

Con Salvador se actuó a tiempo y no se presentó hidrocefálea, que es uno de los riesgos que ocurren en este tipo de casos.

Toda esta situación que ha vivido la presentadora, la ha llevado a una fundación en la que quiere ayudar a otros pequeños que tengan dificultados parecidos a los de Salvador.