Hija de Luis Alberto Posada asegura que no se habla con él por culpa de su actual esposa

Nathaly Posada, hija de Luis Alberto Posada, sorprendió a sus seguidores en Instagram con unas declaraciones que hizo sobre la relación que tiene con su papá.

A la joven le preguntaron si era real que no se hablaba con el artista y ella lo confirmó.

De acuerdo con la hija del cantante de música popular, está alejada de él por culpa de su actual esposa.

Aunque confesó que ese tipo de cosas no debería hablarlas, prefirió hacerlo.

“Creo que es algo que se lo deberían de preguntar mejor a Catalina. A ella no le gusta que los hijos estén cerca de mi papá, porque ella solo quiere ser el centro de atención y no le gusta que le dé nada a sus propios hijos. Esto es algo con lo que he cargado toda mi vida desde pequeña. Realmente ella se muestra ser muy linda, pero realmente es una bruja”, escribió en las publicaciones en las que añadió fotos con Luis Alberto.

El perfil ‘Rechismes’ además aseguró que Catalina, la esposa del intérprete de “Sin rencor”, vio las historias y reaccionó.

“Mi opinión al respecto es 0”, respondió.

