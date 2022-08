Hijo adoptado de Juan Gabriel habría sido también su pareja sentimental

Luego de seis años del lamentable deceso del cantante mexicano Juan Gabriel, también conocido como el 'Divo de Juarez', su nombre sigue protagonizando los títulares de varios medios de comunicación. En esta ocasion, infortunadamente figura por estar involucrado en un escándalo protagonizado por Luis Alberto Aguilera Jr, uno de los hijos que el artista adoptó.

Hace unos días se dio a conocer que el hombre, fue a capturado por las autoridades en El paso, Texas, luego de pasar varios meses prófugo de la justicia, tras ser acusado de acosar a un servidor público. Además se reveló que el hijo del intérprete de canciones como 'Querida' y 'Hasta que te conocí', habría tenido en el pasado problemas relacionados con la posesión de sustancias ilícitas y por si fuera poco, violencia familiar.

Por lo tanto, varias personas relacionadas con el artista han salido a los medios de comunicación a dar sus declaraciones respecto a su supuesto hijo, pues según un hombre identificado como Alberto Gómez, quien dice haber sido amigo cercano de Juan Gabriel, Luis Alberto aguilera más que el hijo, era su pareja sentimental.

“Sé que mucha gente se va a molestar por esto, pero la verdad poco a poco tiene que ir saliendo. Todos saben que Jr. (Luis Alberto Aguilera) siempre se ha referido a Juan Gabriel como su papá, pero no lo era" Así mismo el hombre agregó: "Conocí a Luis Alberto cuando llegó a la vida de Juan Gabriel. Tenía 14 años. Y quiero aclarar que cuando él cumplió la mayoría de edad había una relación que no era padre hijo, era de pareja”.

Para finalizar, Gómez contó que luego de la muerte del 'Divo de Juarez', se había encontrado a Alberto Aguilera, con quien intercambió un par de palabras y le solicitó que por favor dejara de referirse al cantante como su padre; a lo que el hombre le respondió: "Tocayo, sabes demasiadas cosas que no deberías decir".

