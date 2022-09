Hijo de Britney Spears reveló cómo es en realidad su relación con la artista

Por más de que la 'princesita del pop' Britney Spears ha intentado llevar su vida en paz, parece que la tranquilidad se niega mantenerse estática, pues cuando ella cree haber logrado poner todo bajo control, un nuevo escándalo toca a su puerta.

Desde que la famosa cantante logró liberarse de su padre, lo cual parecía ser el fin de su martirio, otros líos han llegado a tocar la puerta, y quizá el que más le sigue afectando es aquel que involucra a sus hijos, los cuales actualmente viven con el exesposo de la artista, Kevin Ferdeline, quien vale la pena señalar, la ha dejado por el piso cada vez que tiene la oportunidad de hablar con los medios de comunicación.

Publicidad

Y es que en la última ocasión, el hombre expresó que sus hijos, no querían compartir con su madre pues se avergonzaban por las publicaciones que ella hacía en su cuenta de Instagram, donde posaba en poca ropa o desnuda; declaración que 'Brit' calificó como "hiriente".

Ahora por si fuera poco, uno de sus hijos ha hablado de ella en un programa de televisión en el que lo entrevistaron, donde manifestó que por el momento no se quiere reunir con ella, aunque la ama. Así mismo, el jovencito señaló que se siente bien en el lugar donde está, es decir al lado de su padre y su madrastra.

Las declaraciones llegaron a oídos de Britney quien no se pudo resistir a hablar al respecto y a través de sus redes sociales, le envió una carta a sus hijos en la que les dijo que lamentaba mucho no haber cumplido con las expectativas que ellos tenían de ella como madre.

Publicidad

"Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente conocer que claman que no estaba a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente". dice un fragmento del escrito.

Te puede interesar: