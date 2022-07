Hijo de Laura Tobón padece una rara enfermedad

Laura Tobón, modelo y presentadora de entretenimiento nacional, confesó hace unos días estar pasando por un momento bastante complicado debido a que su hijo Lucca está delicado de salud.

La expresentadora del programa ‘La voz Kids’, contó por medio de su cuenta de Instagram que su pequeño bebé de seis meses está enfermo por primera vez, lo que la tiene demasiado angustiada, ya que no sabe cómo evolucionara su hijo ante la complicación del diagnóstico.

“Pasaba por acá para contarles que esta semana he estado trabajando desde la casa, porque por primera vez mi Lucca está enfermito. Imagínense que le dio una cosa que se llama crup”, contó Tobón en su red social.

El problema que presenta Lucca es una infección en las vías respiratorias superiores que obstruyen la respiración y provoca una tos característica.

Los síntomas suelen ser preocupantes, ya que el crup se diagnostica como una infección que da inicio como un resfriado pero genera aumento de temperatura (fiebre), gran dificultad para respirar y tos fuerte que empeora con el llanto del bebé. Aun así, el diagnóstico no es grave y normalmente se da en niños.

La conocida presentadora y madre primeriza, aseguró que se encuentra en constante aprendizaje sobre todo lo que afecta o no a su pequeño hijo aunque ha sido difícil pasar por la primera prueba con tan preocupante enfermedad.

“La verdad, ha sido tan duro verlo así, ha sido muy doloroso. Creo que he sufrido más yo que él”, dijo Laura Tobón.

Muchos comentarios de apoyo han sido dirigidos ante la situación que atraviesa la madre con su pequeño Lucca invadiendo las redes donde le expresan consejos, apoyo, recomendaciones y que mantenga la calma.

“Cuídalo mucho del frío, yo sufrí mucho por mi niño también sufrió de eso yo lo lleve a muchos médicos y solo uno me los curó, me toco días y meses y años hasta que cumplió los 6 años, yo entiendo lo que estás viviendo”, “Desde mi experiencia, y por la edad de tu pequeñín, consideró que es mejor no medicarlo. Ofrécele muchos líquidos o leche materna. Ayúdale a despejar sus fosas nasales con suero fisiológico, y humidificar el ambiente con eucalipto, este lo debes poner en agua y lo dejas hervir por unos minutos con las ventanas cerradas”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.