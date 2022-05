Ivy Queen preocupa a sus fans con alarmante video sobre su salud

Muy preocupados quedaron todos los seguidores de la cantante boricua de reguetón Ivy Queen, tras una publicación que realizó la artista a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram y su cuenta de TikTok , las cuales cuentan con millones de personas, que siguen cada uno de sus pasos a través de dichas redes sociales

De acuerdo a las imágenes reveladas y al discurso emitido por la mismísima 'Caballota', como es conocida por muchos en la industria musical, todo parece indicar que no está pasando por un buen momento de su vida, a raíz de su salud.

Publicidad

"Yo de esta vida soy un aprendiz. No una víctima", inicia diciendo la cantante. "Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza, y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Gracias a todos por procurar por mí" puntualizó.

El video cuenta con una serie de fotos en las que se ve a la cantante vulnerable. Una de las fotos muestra a la cantante con parte de su espalda y pecho al descubierto, mostrando moretones.

En otra de las fotos se puede ver a la artista usando una pijama y turbante rosado, recostada sobre una almohada y un caminador. Así mismo, en otra imagen se puede observar a la interprete de canciones como 'Yo quiero bailar' y 'la vida es así', acostada en una camilla, con aparatos médicos en el fondo.

Publicidad

Pese a todo esto, no se conoce con exactitud qué le sucede a la cantante pues ni ella, ni ninguno de sus representantes han revelado detalles al respecto.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker