Jessica Cediel cree que se contagió de COVID-19 y tiene varios síntomas

Jessica Cediel reveló que tiene varios síntomas del COVID-19 🦠 La presentadora decidió realizarse la prueba debido a que ya que perdió el gusto y el olfato 😰 Hasta el momento no ha revelado el resultado final. Sin embargo, se mostró positiva ante la situación 🙏🏽 ¿Cuál sería tu reacción?🤔