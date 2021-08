Jessica Cediel llamó “mentiroso” a Mateo Carvajal y reveló chats de lo que le escribe

Jessica Cediel, últimamente ha mostrado una relación muy fuerte con Mateo Carvajal, quien incluso hace poco la invitó a salir. La presentadora, además ha compartido con sus seguidores su fanatismo por la serie de Netflix ‘Sex/life’, una trama que abarca temas de sexo. Discutiendo la serie con sus seguidores, Cediel, reveló que ella aún está soltera y que hace mucho tiempo no está con un hombre, por lo que Mateo le respondió que le“ofrecía sus servicios”.

Aunque a Mateo Carvajal se le ha visto muy cercano a Aida Victoria Merlano, lo cierto es que aún le deja mensajitos a Jessica con propuestas “indecentes”. Fue la misma presentadora quien lo delató.

“Ustedes saben que yo no les escondo nada. Ustedes saben que les he estado hablando de este tema de ‘Sex/life’, de este verano, y me acaba de replicar el pato (Mateo), a decirme que estaba a la orden, que si yo necesitaba algo estaba a la orden”, contó.

Tras la revelación, Mateo, no se quedó callado y se defendió argumentando que él se ofreció como ayuda, pues, Jessica lleva 2 semanas diciéndole con insistencia que le recomienda ver la serie, cosa que no es normal según él, así que se ofreció como apoyo emocional.

Sin embargo, Jessica contestó que era un mentiroso y además compartió la conversación de ellos dos, “ese es el problema de Mateo, en privado dice y hace una cosa y en público hace otra. ¿Por qué creen que le digo el pato?”, agregó.