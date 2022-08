Jessica Cediel se puso candente escote y dejó poco a la imaginación

Para nadie es un secreto que Jessica Cediel es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y a quien le encanta tener un contacto más cercano con sus millones de seguidores por medio de todas sus redes sociales.

Por ese motivo, hace poco compartió en su cuenta personal de Twitter una foto con la que dejó poco a la imaginación, ya que mostró toda su 'pechonalidad' en todo su esplendor.

Publicidad

En la imagen se puede ver a Jessica Cediel usando un vestido de color rojo con mangas, pero lo que más llamó la atención es el pronunciado escote que tenía mostrando sus enormes pechos. Al mismo tiempo la modelo se realizó un peinado bastante casual, lo mismo que su maquillaje.

Junto a la publicación la joven escribió: "Me siento apetecible …".

El tuit generó miles de reacciones de sus seguidores quienes la halagaron por su belleza, mientras que otros le recordaron que se ha realizado bastantes cirugías estéticas: "Claro que es apetecible pero fabricada, una mujer que tiene cirugías para verse más apetecible, con nalgas hasta podridas, que pobreza de persona", "Eres muy convencida de tus atributos y aunque sean producto de cirugías y te sientes bien, vaya y venga.", "Como que te sientes? Wow tú siempre te ves apetecible! 💐🌹", "Dios mío, que desperdicio, que alguien le pegue unas cachetadas, a Pipe bueno por mí. Qué mujerón", y muchos más.

Me siento apetecible … 😂💋❤️😝 pic.twitter.com/Z71T5BhFRN — Jessica Cediel (@jessicacediel) August 12, 2022

Publicidad

Recordemos que Jessica Cediel es una de las tantas famosas de la farándula colombiana que ha tenido que vivir en carne propia el sufrimiento de tener biopolímeros .

En su caso los tenía en la cola y por ese motivo se ha realizado varias cirugías para poder extraerlos. Hace poco la modelo habló sobre el tema con el programa 'La Red' y dijo que su experiencia con los biopolímeros la dejó con un trauma: "Yo quedé con un trauma terrible que lo estoy tratando, se llama estrés postraumático. Cuando uno tiene un evento de estos y es que uno le coge desconfianza y miedo a absolutamente todo; yo no me hago absolutamente nada hasta que medianamente no tenga la confianza de que me lo puedo hacer".

Publicidad

#LaRed / La modelo y presentadora Jessica Cediel nos brindó un espacio junto al Doctor Iván Santos para contarnos sobre su más reciente cirugía de biopolímeros y las huellas que ha dejado esta condición en su vida. pic.twitter.com/wLXCQjCOmJ — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 25, 2022

Te puede interesar: Tips para ser un buen polvo