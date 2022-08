Jhonny Rivera se ganó la admiración de sus seguidores al rescatar y adoptar un caballo enfermo

Jhonny Rivera es uno de los cantantes más queridos por los colombianos, no sólo por su gran talento sino por su sencillez y calidad humana.

En los últimos días el artista dio a conocer que se encontró un caballo que tenía un serio problema en una de sus patas delanteras, lo cual le dificultaba caminar adecuadamente.

“Que pesar este animalito, Dios mío”, dijo Rivera apenas vio al caballo cuando iba de camino a un concierto en Bolívar, Cauca. La situación lo conmovió tanto que se detuvo a observar en detalle lo que le estaba pasando al equino, y posteriormente procedió a iniciar la búsqueda del dueño.

Hallarlo no fue una tarea fácil, sin embargo lo logró. Una vez se encontraba con el propietario del animal, Jhonny le manifestó sus intenciones de comprarselo, a lo que el hombre respondió que no aceptaría de ninguna manera el dinero, pues al ver sus intenciones de ayudarlo, había decidido que se lo regalaría; ya que para darle solución al inconveniente de la pata era necesario realizarle una intervención quirúrgica que costaba mucho dinero y él no contaba con los recursos suficientes para pagarla.

Hace unos días, el cantante compartió con toda su comunidad de seguidores de Instagram que 'Valentino', nombre que el artista le asignó por valiente, ya se encontraba en su finca, donde contaría con toda la asistencia médica para ayudarlo a recuperarse de su lesión.

De hecho en un reciente 'live' que realizó, contó que al animal ya lo había examinado un médico, que se reuniría con otro equipo de médicos argentinos para analizar qué era lo más conveniente.

Así mismo el intérprete manifestó que se sentía muy contento pues el animal se había mostrado muy noble.

Los comentarios por parte de los internautas ante el noble gesto de Rivera no se han hecho esperar:

“Más grande no hay”, “Esto es lo que hace grande a la gente. No es la fama, es el buen corazón”, “Me encanta esa forma de ser tuya”, “Que bonita acción”, “Nos cuenta lo que diga el veterinario”. Fueron algunos de los mensajes que le dejaron al artista.

