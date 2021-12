La modelo y actriz colombiana Johanna Fadul se caracteriza por tener una particular y descomplicada forma de ser, en la que le encanta sacarle el mayor provecho a cada momento de su vida.

Muestra de ello es cada publicación que la joven realiza en sus redes sociales , en las que comparte con sus miles de seguidores los divertidos momentos que pasa, ya sea sola o, como la mayoría de esos, en compañía y complicidad de su esposo, Juanse Quintero .

Y entre esos momentos divertidos Johanna Fadul no desaprovechó la Navidad para salir con una nueva ocurrencia que dejó a más de un seguidor con la ‘boca abierta’.

Se trata del regalo de Navidad que la actriz le dio al presentador y cantante Juanse y que terminó siendo todo un candente detalle que, además, ambos famosos compartieron en sus cuentas de redes sociales.

Pues el regalo de este año fue ella misma, quien envuelta en papel regalo y con un gran moño fue “entregada” a su esposo.

Publicidad

“Yo le he regalado carro, le he regalado moto, le he regalado viajes; pero este regalo que viene no se lo espera ni él, ni ustedes, se lo aseguro”, expresa la modelo en un reel que ambos famosos compartieron en sus cuentas de Instagram.

Posteriormente se observa a la joven en la sala de su casa siendo envuelta en papel regalo rojo y luego adornada con un moño rosado. Aunque es evidente que se trata de un cuerpo, Juanse Quintero, al llegar y ver su regalo, lo destapa con gran emisión hasta dejar descubierta a su esposa, a quien posteriormente abraza y besa efusivamente.

Juanse besó y lamió su regalo

En otra publicación la actriz compartió unas fotografías en las que se observa a la pareja en unas llamativas posiciones en las que Juanse Quintero disfruta del cuerpo de su pareja.

Las imágenes, tomadas por el fotógrafo profesional Jarlinsson Ramirez, evidencian el buen momento que pasó la divertida pareja y lo mucho que se deleitó el presentador con el cuerpo de la actriz.