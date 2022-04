Johanna Fadul 'peinó' a hombre que le hizo atrevida pregunta; lo expuso con nombre y apellido

Johanna Fadul compartió a través de sus redes sociales una atrevida pregunta que le hizo un hombre, al parecer, cirujano plástico. A su vez, a actriz le envió una contundente respuesta y hasta lo expuso.

Por medio de sus historias, la esposa de Juan Sebastián Quintero dio a conocer a sus seguidores la pregunta que le habría hecho este personaje, cuestionamiento que la indignó por lo que salió a exigir respeto.

"Cuánto cobra por una noche", le habría escrito el hombre por medio de mensaje directo.

La actriz no tardó en responderle: "Te respondo en mis historias, e invito a verlas", escribió la actriz y posteó el pantallazo del perfil del supuesto cirujano.

Inmediatamente, compartió en sus siguientes historias su opinión frente a la duda del "profesional".

“Juan David Dávila Armenta, todo un profesional, un cirujano plástico, isshh, ¿hablando así de las mujeres? Que miedo estar en un quirófano contigo, ¿sabes? O sea, si me estás preguntando que cuánto cobro la noche, ¿será que eso mismo le pides a tus pacientes? ¿Les pides que te paguen en especie? Qué triste ver que un hombre, todo un “profesional” se refiera así a las mujeres”, expresó.

Fadul aprovechó la situación para dejar claro que aunque le 'resbalaban' este tipo de comentarios, lo vio como una oportunidad para hablar por todas las mujeres.

Y agregó: "Te invito a que pienses y cuides lo que escribes antes de hacerlo. Yo porque no me dejo afectar por comentarios de personas que ni conozco, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza mental, tú no sabes con tus comentarios qué estás generando en la persona a la que se lo estás diciendo”.