Johanna Fadul es una de las actrices más activas en sus redes sociales en las que le gusta compartir contenidos de todo tipo y hasta contar algunas experiencias desagradables, como la que vivió hace poco cuando fue acosada por un hombre en la calle.

La esposa de Juanse Quintero grabó algunos videos por medio de las historias de su Instagram , y allí explicó el momento aterrador que vivió muy cerca de su casa.

Según denunció la joven, fue victima de un hombre quien le mostró sus genitales en plena calle.

"Yo vi que tenía como un cinturón café y eso como que sí pero que no y voltié a mirar y marica tiene el hpt* pip* por fuera, este malpa…. ay perdón pero es que me dio de todo", comenzó diciendo Fadul.

La actriz dijo que ella intentó evadirlo pero el hombre le agarró el codo: "Lo tiene afuera y yo lo que hago es totalmente evitarlo y este hpt* me coge el codo. Claro, yo me solté y empecé a gritar como loca y justo en ese momento no había nadie, no pasó un carro, nada… yo le dije hasta de qué se iba a morir y de ahí pa’ bajo, todo lo que ustedes se puedan imaginar".

Johanna Fadul agradeció que la situación no paso a mayores, sin embargo, fue un tremendo susto el que se llevó.

"Enfermos, bendito Dios no paso nada más, pero uno sí termina mal. Muy fuerte porque sé que a muchas personas nos ha pasado lo mismo", terminó contando la hermosa actriz.

La filmación fue rescatada por la cuenta de Instagram llamada @Lacriollacolombiana, y allí varios internautas contaron situaciones parecidas que han vivido con extraños: "Cuando tenía quince años viajaba para mi casa en un y un tipo se lo sacó por encima del cinturón frente a mi cara🥺🥺🥺me dió tanto susto que me baje y caminé sin sentido...", "Me pasò tantas veces cuando era colegiala y las morbosidades que le decìan a uno", y muchos más.