Joven le responde a La Liendra en TikTok: “pasaste de ser chistoso a ser un ignorante”

El influencer quindiano Óscar Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ generó una fuerte discusión en redes sociales, pues aseguró que muchos lo envidian porque tiene más ingresos que un doctor, a lo que inmediatamente un joven le respondió contundentemente en TikTok.

“Esa gente que le ofende que a nosotros nos esté yendo tan bien, que ganemos más dinero que una persona que estudia, un doctor o un profesor, ¿ustedes creen que escribiendo acá van a cambiar algo? ¿Ustedes creen que somos nosotros los que repartimos los sueldos?”, dijo la Liendra en el polémico video.

Por su parte, el joven colombiano le respondió: “Nadie está ofendido porque usted gane más que un profesional en Colombia, lo que nos pone a pensar es en la palabra influenciador”, aseguró, mientras compartía unas imágenes en las que La liendra le hace un gesto de mal gusto con sus mocos a uno de sus amigos.”

El joven además relató cómo La Liendra llegó a la popularidad y con algunos videos de los inicios del influencer aseguró que había logrado salir de la pobreza de la que tanto hablaba, pero que, sin embargo, no había servido de mucho.

“Pero no ponga en entre dicho que la educación no es el camino para conseguir las cosas, mi hermano de esos 70 milloncitos que se gastó en Dubai páguele 5 milloncitos a un docente colombiano para que le explique el tema de la desigualdad en Colombia. Aquí hay niños que no pueden asistir a la escuela, a un colegio, menos a la universidad; entonces pasaste de ser chistoso a ser ignorante”, finaliza el joven.