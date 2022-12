Juan Diego Alvira recordó el día que le cogió la tarde y llegó al noticiero con extraña pinta

Desde hace un tiempo Juan Diego Alvira ha estado presentando en la primera emisión de Noticias Caracol, la cual inicia desde las 5:30 a.m.

En una entrevista para el programa La Red, el periodista confesó que dicho horario le ha costado mucho porque siempre ha sido muy trasnochador, pese a esto lo ha hecho sin problema.

Sin embargo, hubo un día que se quedó dormido, no sonó la alarma ni tampoco su esposa se percató para despertarlo. Cuando se dio cuenta ya eran casi las 5:00 a.m., una hora más tarde de la que habitualmente se levanta.

Del susto y afán por llegar a tiempo, el periodista confesó que cogió lo primero que encontró y salió de su casa.

Cuando llegó al set descubrió por las burlas de sus compañeros que su pinta no era normal.

El tolimense salió al aire presentado con medias y zapatos diferentes.

“Cogí lo primero que me pareció más apropiado, me bañé rápido, no me afeité y avisé al noticiero que iba tarde. Llegué faltando 2 minutos, me senté en el set y luego me di cuenta. El encuadre de la cámara me ayudó a disimularlo”, contó.