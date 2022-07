La 'bobadita' que cuestan los zapatos que usó la hija de Kim Kardashian en la semana de la moda

La modelo y empresaria Kim Kardashian es para muchas mujeres un referente de la moda, pues no podemos negar que ella tiene esa gran habilidad de experimentar con diferentes tipos de looks y verse bien casi siempre. Por lo que el dicho que dice 'que la manzana, no cae muy lejos del árbol' aplicaría muy bien en este caso , pues su hija North West, de tan sólo 9 años ya figura en las revistas de moda por sus originales atuendos.

Y es que todo parece indicar que a la hija de Kim y el rapero Kynie West el tema de la moda le apasiona tanto como a su mamá. Pues de hecho varios de los atuendos que usó durante toda la semana de la moda en París, llamaron la atención no sólo de los medios de comunicación sino de los asistentes al evento, pues a diferencia de su madre, quien por lo general suele vestir prendas que se ajustan muy bien a su figura, la pequeña North le apuesta a los pantalones holgados, con detalles llamativos, al igual que sus camisetas y sueters que por lo general suelen ser de color negro.

Publicidad

Sin embargo estas prendas no fueron el foco, sino los particulares zapatos que combinó con diferentes looks. Se trata de unas plataformas que se parecen a los crocs, las cuales cuestan 'un ojo de la cara'. ¡Sí!, la 'bobadita' de zapatos que últimamente le han visto usar a la North cuestan nada más y nada menos que 1920 dólares, lo cual en pesos colombianos equivaldrían a casi 9 millones de pesos, que si bien, sabemos que para la fortuna que tiene la familia West Kardashian no significa mucho, ha generado que muchos se cuestionen si teniendo el dinero compararían este modelo de calzado.

¿Ustedes los comprarían?

Captura de pantalla: Instagram

Publicidad

Captura de pantalla: Instagram