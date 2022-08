"La debe tener diminuta": Amparo Grisales puso en su lugar a tuitero que se burló de ella

Amparo Grisales es una de las mujeres más queridas que hay en el país y se mantiene vigente con su participación en realities y películas colombianas. Además, se caracteriza por ser bastante directa al momento de decir lo que piensa.

Por ese motivo, hace poco no se quedó callada tras leer un comentario de un tuitero quien al parecer se quería burlar de la 'Diva de Colombia' diciéndole que era virgen.

En un mensaje el hombre escribió: "Al paso que vamos, la comisión de la verdad dirá que Amparo Grisales es virgen, Adriana Lucia si canta o que Gustavo Bolívar fue inducido a deber plata a sus proveedores".

Al paso que vamos, la comisión de la verdad dirá que Amparo Grisales es virgen, Adriana Lucia si canta o que Gustavo Bolivar fue inducido a deber plata a sus proveedores, cura HP. — Jorge Henao (@jorgehenaoospi1) August 22, 2022

Ante ese mensaje, Amparo Grisales muy a su estilo le respondió: "Si solo hubiese tipos como usted, que la debe tener diminuta, o a lo mejor no tiene... cualquiera se queda virgen. Ah noooo… y con esa cara".

Con tremenda respuesta el joven prefirió no hablar más al respecto, sin embargo, su cruce se viralizó.

Como era de esperarse varias cuentas de chismes lo replicaron, ya que es poco común que la actriz responda a este tipo de comentarios en las redes.

Internautas no dudaron en opinar al respecto y aplaudir a la 'Diva de Colombia' por poner en su sitio al usuario de Twitter que se identifica como Jorge Henao.

"La envidia no puede faltar, pero cayó muy bajo y más viniendo de un hombre, que pesar que falta de quererse así mismo, pero como siempre quedaste como una Diva como una reina.... Déjalos que hablen. No me lo imagino con su madre hermanas y familia, que pesar.", "Hay que respetar a los mayores. Más cuando han vivido mucho y tienen mucha experiencia.", "Así se habla a la gente estúpida 🤣🤣 buena por esa Amparito", son solo algunos de los comentarios de los internautas.

