La extraña VOCECITA que tranquiliza a Luisa Fernanda W cuando piensa en Legarda

Este 7 de marzo se cumplió un mes de la muerte de Legarda. Con un emotivo mensaje, la youtuber se refirió a lo difícil que ha sido todo este tiempo sin su novio.

Aunque confesó que lo extraña mucho, está feliz porque sabe que está bien, incluso dijo que cuando se siente derrumbada un extraño ruido le dice al oído “todo está bien”.



En el post puso una imagen del artista fallecido con el micrófono, cantando en una tarima.

“GRAN SER HUMANO, GRAN ARTISTA, Y EL MEJOR NOVIO DEL UNIVERSO. Cuando me despierto en las mañanas sigo sin créelo, mis ojos se nublan en lágrimas día a día porque te extraño de una manera inexplicable, pero recuerdo lo mucho que amábamos orar juntos y de esa forma me conecto contigo, te siento vivo en mi corazón, mi amor por ti es eterno. Un mes sin ti parecen siglos, pero nada mi rey hermoso el cielo tiene mucha suerte de tenerte, y por alguna razón extraña sé que estás feliz, así lo siente mi corazón cuando me derrumbo, algo extraño grita en mi oído TODO ESTÁ BIEN. ¡Gracias a Dios cada día que estuvimos juntos, Te dije lo mucho que TE AMO! Siempre te lo hacía saber, y tú a mí también y pensar en eso trae paz a mi alma. QUE AMOR TAN CABRON, ASÍ COMO ME LO DECÍAS, GRACIAS INFINITAS, GRACIAS MI CHICLE POR HACERME TAN INMENSAMENTE FELIZ. TE AMO CON TODO MI SER FABIO, sigues vivo en mi corazón te amo mi rey hermoso”, escribió Luisa.

Además del millón de ‘me gusta’, a la influenciadora la llenaron de mensajes de buena energía y resaltando la linda pareja que hacían.

Cabe recordar que Legarda falleció el pasado 7 de febrero por una bala perdida que recibió en medio de un caso de fleteo en Medellín.