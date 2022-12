"No lloren que estoy feliz": el increíble sueño con LEGARDA que tuvo su hermana

La youtuber Daniela Legarda relató que tuvo un increíble sueño con su hermano Fabio Legarda, quien falleció a causa de una bala perdida en Medellín, en el que pudo hablar con él y preguntarle varias cosas.

Vestida con la chaquetea que Fabio Legarda usó para su video Nutella, Daniela Legarga grabó para su canal de YouTube y aseguró que varios miembros de su familia tuvieron sueños con él donde lo veían feliz y sonriente.

Publicidad

"Mi hermana soñó con Fabio la misma noche que murió y él le decía -'no llores que yo estoy feliz'-mi madre también soñó con él y lo vio muy contento aunque no le habló", dijo Daniela.

Le puede interesar: Luisa Fernanda W lanzará la última CANCIÓN que grabó junto a Legarda

Sin embargo, el sueño de Daniela Legarda fue diferente. Asegura que no tuvo la oportunidad de despedirse de él antes de su muerte, pero en el sueño pudo hablar con él y preguntarle muchas cosas.

"Cuando lo vi parecía una hermana chiquita emocionada y quería hacerle muchas preguntas. Me dijo que solo tenía 10 minutos para estar conmigo porque tenia que irse al lugar donde está que es muy hermoso y donde está muy cerca de Dios. Yo le pregunté por qué había salido en los sueños de todo el mundo menos los míos. Él sonrió y dio que no era fácil salir en los sueños porque no nos quiere asustar", afirmó Daniela.

Publicidad

Publicidad

La joven también dijo que Fabio le afirmó que estaba en el cielo

"El cielo es real y es hermoso, me dijo. Aseguraba que era una felicidad que no me alcanzaba a imaginar-"He conocido a Dios y es muy bacano, es mi parcero"-me dijo Fabio. También le pregunté si quería regresar y dijo que no porque estaba muy feliz", añadió.

Daniela Legarda no pudo contener las lágrimas al final de su relato y recalcó que aunque ha pasado por momentos dolorosos siente mucha felicidad de haber podido 'hablar' con su hermano en sueños.

Publicidad

"Ese es mi hermano, es un ángel".