La Jessu preocupó a internautas por video mostrando gran cambio en su rostro

Valentina Ruiz, más conocida en redes sociales como La Jessu es una de las influencers más reconocidas que hay en las redes y a quien le gusta interactuar bastante con sus seguidores por medio de su cuenta personal de Instagram en la que la siguen más de 3 millones de personas.

Hace poco la joven compartió una serie de historias en las que se dejó ver al natural, sin embargo, sus labios se robaron todas las miradas pues se le vieron bastante hinchados.

"Hoy iba a hacer el video de la sirenita y resulta que los labios se me inflamaron mucho, no me da para hablar o extenderme lo que me voy a extender, porque es un tema bastante complejo", se le escuchó decir a La Jessu en sus historias.

Aunque no se refirió exactamente al motivo de sus labios hinchados, al parecer no era nada de qué preocuparse pues luego compartió otros videos actuando con total normalidad.

Por otro lado, recordemos que la joven se caracteriza por tener una espontaneidad única dejando claro que con su cuerpo no tiene nada que envidiarle a otras creadoras de contenido, por ese motivo publica en sus redes fotos o videos con los que pone a 'chorrear baba' a más de uno.

Eso fue lo que hizo hace poco al posar sin filtros con su torso desnudo. El momento fue captado en medio de una sesión de fotos en la que la joven lució una peluca de cabello largo y color azul.

Sus pechos quedaron a la vista del lente y solo los cubrió con partes del cabello que caía sobre su busto.

La publicación generó reacciones por parte de cientos de seguidores de la creadora de contenidos, que no dudaron en llenarla de comentarios admirando su belleza, figura y sencilla forma de ser.

