La Liendra, enfurecido con algunos influencers que estarían aprovechándose de Yanfry

La Liendra compartió un video en su segundo perfil de Instagram en el que expuso una situación que lo incomoda mucho, la cual tiene que ver con el niño Yanfry y algunos influenciadores que estarían lucrándose con la imagen del pequeño sin darle nada a cambio.

Cabe recordar que el niño sensación, de tan solo 3 años, oriundo de Istmina, Chocó, se ha vuelto famoso en las últimas semanas debido al contenido que comparte con Bernardo Díaz, tío y mejor amigo del menor, con el que ha logrado enternecer casi todos los corazones de los colombianos.

De acuerdo con la grabación divulgada por Mauricio Gómez, ciertos instagrammers han mostrado interés en hacer videos con Yanfry con el fin de aumentar las visitas de sus redes sociales, pero lo peor de todo, según La Liendra, es que ni siquiera ayudan monetariamente al pequeño.

"Me preocupa que es demasiado niño y no sé cómo esté tomando esto de la fama la familia. Me está dando mucha rabia cómo tanta gente se está aprovechando de él y lo está llamando, haciéndolo viajar , aprovechándose de su reconocimiento", lamentó el novio de Dani Duke.

A su vez, instó que "Por ahí me han dicho que no le dan nada. Me parece muy injusto que se aprovechen de la fama de él y no le estén colaborando".

Además, el joven habló sobre la posibilidad de grabar videos con Yanfry: "Me parece un descaro que lo estén utilizando en las redes sociales (...) Así sea con una ayuda monetaria o con las enfermedades (hipotiroidismo e hipoglicemia). A mí me han dicho que para verme con Yanfry y la verdad he dicho que no", señaló La Liendra.

Finalmente, Gómez añadió que se contactará con la familia del bebé para colaborarles "De parte mía, voy a intentar contactarme con él de alguna manera interna a ver en qué le puedo ayudar, no lo voy a mostrar en mis redes sociales porque no me interesa", manifestó.