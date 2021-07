"La Liendra le dio futuro", le dijeron a Luisa Castro, pero ella dejó mudos a todos con su respuesta

Por medio de su cuenta en Instagram, Luisa Castro compartió con sus seguidores un carrusel de imágenes donde se puede ver con su lujoso carro recién remodelado, en las instantáneas la influencer de 20 años muestra su auto tanto por dentro como por fuera.

Aunque muchos de los comentarios fueron de felicitación y admiración, pues sin duda, Luisa Castro se ha convertido en una de las mujeres que más factura en redes sociales, hubo un comentario que generó polémica, pues un hombre insinuó que, de no haber sido por La Liendra, no tendría tanto lujo.

“La liendra le dio futuro si no fuera por él, esta china estaría por ahí vendiendo aguacates en un puestico”, fue el comentario que despertó la respuesta de no solo varios de sus fanáticos, sino también la respuesta de ella.

“Vendiendo aguacates ya me la hubiera comprado también, porque desde bien pequeña me la guerreo de la forma que sea, y no sabía cómo, pero siempre me vi en un carro así y me veo en mejores aún. Lo que es para uno, es para uno, deja de perder el tiempo tirando mala vibra, el universo premia a quienes actuamos bien, BENDICIONES y besitos”, respondió la influencer.