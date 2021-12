La Liendra recibió su tatequieto tras decirle a Dani Duke que se veía mejor sin maquillaje

Dani Duke y La Liendra , desde que anunciaron de manera oficial su noviazgo a finales de 2020, siguen dando de qué hablar, ya sea por sus muestras de afecto o sus declaraciones en público, tal como ocurrió en esta ocasión.

Previo a que la pareja asistiera al cumpleaños de La Segura en la noche de este miércoles, la novia de Mauricio Gómez se preparó para la ocasión y asistió a una peluquería privada para que le hicieran ciertos retoques y quedar como una diva.

Una vez terminada la sesión, el creador de contenido oriundo del departamento de Quindío, quien se encontraba presente en el lugar, grabó unas historias para su Instagram con las que resaltó lo hermosa que se veía su pareja.

Sin embargo, hizo una confesión para sus millones de seguidores que terminó sacándole chispas a Dani Duke, que tenía que ver con las concurridas prácticas que hace ella sobre su rostro para mejorar su aspecto.

"Mi novia todos los días se pone hermosa, todos los días se pone bella, pero, ¿saben que es lo que a mí me encanta de mi novia? que a mí me gusta mucho cuando no se está maquillando" , dijo La Liendra mientras Dani hacia mala cara por el comentario.

Publicidad

Frente a esto, la influenciadora replicó y le advirtió a Gómez: "Vea, bebé, usted con mi maquillaje no se puede meter porque yo amo el maquillaje (...) mi maquillaje no me lo van a quitar", señalo la antioqueña.

Tras escuchar las declaraciones, algunos internautas opinaron al respecto: "Dani se ve linda de todas las maneras". "¡Obvio! Con el maquillaje nadie se mete", "Ella es muy linda", "Ella sin maquillaje es como la foto mía de perfil".