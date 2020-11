La malvada ‘Dinora Rosales’ posó en bikini y se le apretaron las ‘lolas’

Aplausos, elogios y felicitaciones recibió Lorena Merito, quien interpreta a ‘Dinora Rosales en Pasión de gavilanes’ por compartir una fotografía de su cuerpo al natural.

A pesar de ser odiada por muchos colombianos debido a su actuación en la exitosa retrasmisión, la actriz floreció para dar ejemplo y demostrar que si se pueden superar los momentos complicados.

Cabe resaltar que ‘Dinora’ padeció cáncer y tuvo que afrontar un camino bastante difícil que por poco se vuelve insuperable.

Sin embargo, Lorena fue muy fuerte y consiguió salir de ese doloroso proceso. Hoy en día tiene la oportunidad de mostrar sus encantos a los seguidores que la quieren y respetan.

En la instantánea aparece con un bikini, comiendo con su mano, luciendo unas gafas y un sombrero que le iba bastante bien.

Muchos se atreven a decir que está mejor que nunca y que su encantadora personalidad le ha favorecido de una manera positiva.

En la imagen se le ve bastante alentada y bien, a pesar de las dificultades que atravesó en algún momento.

Esta es la imagen que ha dado de que hablar en redes sociales.

“Tratando de desprenderme de todo eso que No Soy ni me Representa, No me etiquetes más, No soy “ la argentina”, “la actriz”, “ la alta”, la jóven”, “la flaca”, “la que estuvo enferma”, “ la ex de”, “la hija de”, “la novia de”, comentó la bella mujer.