La Mandamás: Mariana Castilho

La hermosa Mariana Castilho es una bloguera y nutricionista brasilera que disfruta de una vida sana y mantener su hermosa figura.

Aunque su cabellera natural es castaña actualmente luce rubia, dejando claro que con cualquier look que prefiera se ve hermosa.

Sus más de 160 mil seguidores en Instagram lo confirman, pues la mayoría de sus comentarios son de elogios.

En esta misma re social la puedes ver muy descomplicada y que su plan ideal es en la playa tomándose un trago.

Sin más, vamos con las hermosas imágenes de esta guapa.

