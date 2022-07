“La maravillación”: Sara Uribe revela video bañándose en bola en un río

La famosa modelo paisa Sara Uribe no deja de encantar y sorprender a miles de seguidores que no solo se derriten con su hermosura, sino que además disfrutan y se divierten con cada una de las ocurrencias que la mujer suele sacar en distintos momentos de su vida.

Pues Uribe se caracteriza por una extrovertida forma de ser en la que suele importarle muy poco el qué dirán; por eso, se ha ganado el cariño de miles de personas que la aprecian y admiran tal cual como es y la siguen en redes en las que la paisa comparte ciertos momentos, interactúa con sus fans y hasta responde preguntas sobre todo tipo de temas.

Recientemente la modelo ha llamado la atención de sus seguidores con publicaciones en las que muestra unos momentos de descanso, disfrutando de la naturaleza y alejada de los ruidos y la contaminación de la ciudad.

En un video que causó gracia se ve a Sara Uribe en una caminata junto a su amigo y en medio del recorrido comienza a bailar y hasta convida a un hombre que transitaba por el lugar.

Ahora la modelo subió de nivel sus publicaciones y compartió un sexy video en el que aparece bañándose en un río, dejando gran parte de su cuerpo a la vista.

La primera publicación la hizo a través de historias en su cuenta de Instagram en las que ella misma cuenta que se tiró a un río desnuda.

“Me fui para un río y me tiré por allá en pelota… No, eso es la maravillación… Es muy chévere porque por allá dejé las malas energías y todo lo malo por allá”.

Posteriormente aparecen unas fotografías de Sara Uribe en diferentes posiciones, sin ropa y dentro de las aguas cristalinas.

Pero la modelo no dejó a sus seguidores solo con las historias, sino que horas después publicó un reel en el que se ve mucho más cómo fue su rutina en el río en el que, al parecer, sí usó una tanguita negra para nadar y la cual no opacó para nada sus grandes y redondas nalgas.

El video despertó la reacción de decenas de internautas que dejaron comentarios admirando la belleza de Sara y la forma tranquila en que disfrutó la temporada vacacional.