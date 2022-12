"La química los desborda": Le dicen a Andy Rivera por sensual video con esta cantante

La esperanza que tienen algunos fans en que Lina Tejeiro y Andy Rivera vuelvan a estar juntos podrían estar esfumandose. La pareja se distanció hace un tiempo y no dan señales de volver. Sin embargo, Andy Rivera sigue su vida y su carrera musical que va en ascenso.

Recientemente, un video dejó boquiabiertos a los fans de Rivera porque aparece bailando con la cantante urbana Farina. En las imágenes se ven ambos muy juntos y con movimientos sensuales al ritmo de una canción.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y muchos afirman que harían una bonita pareja. Sin embargo, otros se preguntan si ya no siente amor por su ex Lina Tejeiro y qué dirá ella de este nuevo video.

Sin embargo, a juzgar por la publicación de Farina, todo se trata de la colaboración musical que hicieron con el tema 'Involucrados', aunque para muchos la química entre ambos es evidente.

