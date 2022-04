La Segura no descarta brujería como responsable de sus quebrantos de salud

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida por todos como 'La Segura' , se ha tenido que enfrentar desde el año pasado a varios quebrantos de salud que señalaban a los biopolímeros, que hace un tiempo se inyecto en las pompis, como el objeto generador de sus malestares.

Por lo tanto la influencer tuvo que hacerle frente a varias intervenciones en las que le retiraron la sustancia como solución a los fuertes dolores de cadera y espalda que venía sufriendo. Sin embargo, las cosas no le han salido a la joven como esperaba, pues luego de dos meses de haber sido intervenida, los fuertes dolores que la aquejaban no desaparecen, por lo que la mujer se ha visto acechada por el desespero pues ya no sabe qué más hacer, ya que ni siquiera los médicos han logrado darle con el chiste.

"Pasando dos meses de la cirugía, ninguna mejoría, ¡ninguna!, el mismo dolor crónico, asqueroso, reducida en una cama tirada porque es un dolor invivible”, expresó La Segura en una de las historias que publicó hace poco en su cuenta de Instagram , donde también señaló que muchas personas le han insinuado que es posible que le estén haciendo brujería.

“Yo les voy a decir una cosa, conozco personas con el corazón para hacer ese tipo de cosas y que incluso han estado muy cerca de mí, pero yo reprendo todo eso en el nombre poderoso de Jesús, yo no voy a ir donde un chamán, no voy a ir donde santeros; respeto la religión de cada persona, pero yo, en lo personal, a la única persona que le pido y le ruego por mi sanación completa es a papá Dios”, indicó al respecto.