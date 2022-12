La YOUTUBER mexicana 'Caeli' reveló que quisieron drogarla para abusar de ella

La youtuber mexicana conocida como 'Caeli' tiene más de 15 millones de seguidores en esta plataforma en la que enseña tips de belleza y moda.

Sin embargo,La joven aseguró que

intentaron abusar de ella.

Entre lágrimas, la joven contó que hizo un casting y debía viajar a otro país para cumplir con el premio que ganó. Sin embargo, allá relató la dura experiencia que pasó cuando la invitaron a salir unos amigos que también eran youtubers y ya conocía.

"Salimos de fiesta y uno de estos amigos, que era con el que más hablaba, trataba de protegerme de todo el mundo. Estaba super lindo toda la noche y en la fiesta me besó y esa noche fue raro porque me sentía un poco rara. Después del beso se alejó y uno de sus amigos me tomó una foto. Todo fue planeado desde un principio y yo no tenia ni idea", señaló Caeli.

Posteriormente, cada uno regresó a su casa. Sin embargo, al día siguiente la volvieron a invitar a salir.

"Llegamos a un antro, estuvimos un rato y uno me dijo que si nos íbamos para la casa de un amigo que tenía uan fiesta y yo dije que sí porque todo iba bien y se portaron bien conmigo. Cuando llegamos era como un departamento,...me dio mucha sed, me trajeron una botella de agua, pero me fijé que tenía algo raro como tierra alrededor de la tapa", añadió.

La joven manifestó que intentó irse a su hotel y deseaba pedir ayuda. Sin embargo, desde el patio los jóvenes que estaban con ella la vigilaban.

"Yo veía que empezaban a secretearse y se pusieron al lado mío que estaba en el teléfono. Cuando dije en voz alta el nombre de los tres y se asustaron", añadió.

Finalmente, recalcó que comenzó a sentirse mal de salud e intentó huir mandando su ubicación a una amiga. Sin embargo, al llegar la Policía la golpearon todos los que estaban en la fiesta.

La youtuber envió un mensaje a las mujeres a través de su canal para que se cuiden cuando salgan de fiesta y eviten ser víctimas de abuso.



