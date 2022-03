Lady Noriega se 'salió de los chiros' luego de que un usuario la comparara con Lyn May

La reconocida actriz Lady Noriega vivió un molesto momento tras su salida de un reality de cocina, al parecer, un usuario se habría burlado de su aspecto físico y hasta llegó a compararla con Lyn May, actriz mexicana.

“Yo no sé qué cocinaría Lady Noriega, pero creo que le sentó muy mal”, fue lo que escribió el internauta al lado de una imagen de Lyn May.

La también cantante no demoró en demostrar su molestia y le pegó la correspondiente 'peinada' al hombre que la ofendió.

“Todo un ambientalista y defensor de la vida pone en burla a una mujer. Que poco hombre y persona es usted, en qué me parezco, respete”, respondió Noriega.

Pese a esto, el usuario no dudó en contraatacar y escribió: “Entonces por ser ambientalista y defensor de la vida, no puedo opinar, además, cualquiera que coma cerdo crudo le caería mal, aunque no tan mal como el bótox con el que se desfiguró la cara. #Gracias”.

Al parecer la discusión en redes sociales paró ahí, sin embargo, en entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, la actriz reveló que se sintió muy ofendida y hasta hizo comentarios subidos de tono.

“Realmente si yo estuviera así, yo estaría escondida en una finca y yo no vendría a trabajar en medios de comunicación, porque consideraría que no es agradable que me vean”, dice en una parte.

Y agregó: “Él cree que fue un chiste, él cree que no hizo nada; pero yo ya lo denuncié porque espero que le cierren la cuenta”

