Lady Yuliana, la bomba sexy que reventó las redes sacudiendo sus nalgas desnudas

La cantante de música popular Lady Yuliana se robó todos los suspiros de internautas luego de que subiera un reciente video en el que aparece cantando y bailando al ritmo de Jennifer López.

La artista aparece en un video luciendo un atractivo vestido de baño que deja a la vista sus redondas nalgas, además de marcar perfectamente las curvas de su cuerpo y resaltar sus hermosas piernas largas.

En el video, publicado este sábado en la cuenta de Instagram, se ve a Lady Yuliana bailando de forma sensual mientras hace la mímica como si estuviese interpretando la canción.

Los movimientos y gestos captan la atención ya que muestra la hermosura que se conserva en la mujer y la habilidad para hacer bailes tan sensuales que ponen a palpitar más de un corazón.

“Ella lo sabe. Llega el fin de semana y #Sabroso me lo gozo al ritmo de esta canción que me encanta. con berrinche y todo, pero lindo quedó. A mí me gustó, y ¿a ustedes?”, es el mensaje con que la artista acompañó el video.

Sin duda la publicación generó cientos de reacciones y no tardó en viralizarse con comentarios que destacan sus movimientos que, incluso, catalogan de eróticos.

En medio del video se aprecia un tropiezo que casi genera una caída a la cantante, sin embargo, entre risas, la mujer continúa con los movimientos y, al final, se alcanza a observar un gesto de disgusto y un berrinche que la propia artista reconoció; pero esto fue ignorado y perdonado por los cientos de seguidores que le piden subir más contenidos como este.