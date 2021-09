Las fotos privadas que se filtraron de Dani Duke, por las que la querían extorsionar

A través de sus historias en Instagram, la creadora de contenidos Dani Duke reveló que ha recibido mensajes de inescrupulosos que pretenden sacarle grandes cantidades de dinero para que no publiquen algunas imágenes privadas.

Días atrás Dani se mudó de vivienda, trasteó en el cual perdió su Tablet. Allí se encontraban algunas imágenes privadas de la famosa, las cuales estaban destinadas a un proyecto personal que sería presentado a sus fanáticos en los próximos meses.

Sin embargo, las fotografías salieron a la luz antes que ella pudiera hacer el anuncio.

Dani recibió un correo electrónico en el que le expresaban que, para recuperar las imágenes debía cancelar una suma de dinero.

“Mi amor no busque más el iPad que ya apareció y también estas fotos. Si quiere me escribe y cuadramos. Usted me dirá por qué están melas [chéveres] para Telegram”

Estas son algunas de las imágenes que se están difundiendo en las redes sociales y de las cuales se conocería más en los próximos días, ya que esta situación, adelantó el lanzamiento del proyecto al que se refiere la empresaria.