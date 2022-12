"Lástima que será mamá", le dijo un seguidor a MELINA y ella no se quedó callada

Melina Ramírez está en su quinto mes de embarazo y está disfrutando su maternidad a plenitud. Recientemente, publicó una foto en la que luce un body negro muy sexy.

"¿Por qué un embarazo no puede ser delicado, femenino y sexy también? En realidad, una mujer (en el estado que sea) puede ser lo que quiera ser... feliz noche", escribió junto a la imagen.

Sin embargo, no faltaron los comentarios de algunas personas que la cuestionaron por subir fotos de ese tipo y un seguidor se atrevió a decirle que ya no era tan "atractiva o no llamaba tanto su atención" porque sería madre y que su mejor época había pasado.

comentario_seguidor_1.jpg

La hermosa Melina Ramírez decidió responder al comentario de esta persona y aseguró que poco le importa "llamarle la atención" y que vive su embarazo muy feliz.

La respuesta de Melina a quien le dijo que "dejara la RUMBA y atendiera a su bebé" Foto: Melina Ramírez / Instagram

