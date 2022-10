Laura Acuña confesó que tiene una obsesión por los tacones

Este fin de semana la modelo y presentadora cucuteña Laura Acuña estuvo de invitada en el programa 'The Suso's Show' dio a conocer varios detalles de su vida personal. Uno de los más llamativos hace referencia a su obsesión por los tacones.

“Amo los tacones. Son mi debilidad. A mí la ropa y los bolsos no me trasnochan tanto; nada de lo que normalmente les gusta a las mujeres. A mí lo que me trasnocha son los zapatos. Los tacones me parecen alucinantes" le dijo la presentadora al comediante colombiano, quien la sorprendió al mostrarle que había logrado sacar de su casa varios de sus zapatos para llevarlos al programa.

Publicidad

Entre los elegidos por Suso, se encontraban unos de la reconocida firma de moda Carolina Herrera y otros de una marca rusa, de los cuales Laura decidió compartir una historia.

“La historia de esos tacones es demasiado. Eso es ruso y me los trajo mi hermana. Los amo y los tengo en la caja porque son muy difíciles de conseguir. Le pedí el favor que me los trajera y le tocó voltear mucho. Me los trajo con la caja porque me gustan muchísimo”.

Incluso, la presentadora del reality musical 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior' confesó que los tacones le gustan tanto, que durantre la pandemia pese a que no podía salir, ella se los ponía para andar por su casa pues le hacían mucha falta.

Publicidad

Vea el capítulo completo de The Suso's Show aquí:

Publicidad

Te puede interesar: