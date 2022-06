Laura Acuña desempolva conmovedores e inéditos recuerdos con Jota Mario Valencia

Laura Acuña es una de las mujeres más queridas de la televisión colombiana y quien por medio de las redes sociales se muestra tal cual es, ganándose de estar forma el cariño de sus millones de seguidores.

Para nadie es un secreto que ella y Jota Mario Valencia eran muy buenos amigos y desde que él murió, la presentadora ha compartido algunos recuerdos juntos que han conmovido a miles de internautas en las redes.

Publicidad

Hace poco y a raíz del tercer aniversario de muerto, Laura Acuña decidió publicar fotos en las que se le ve junto a su amigo disfrutando de diferentes momentos.

Juntos a las imágenes ella escribió: "A mi amigo: La amistad es un río y un anillo. El río fluye a través del anillo. El anillo es una isla en el río. Dice el río: antes no hubo río, después sólo río. Antes y después: lo que borra la amistad. ¿Lo borra? El río fluye y el anillo se forma. La amistad borra al tiempo y así nos libera. Es un río que, al fluir, inventa sus anillos. En la arena del río se borran nuestras huellas. En la arena buscamos al río: ¿dónde te has ido?. Vivimos entre olvido y memoria: este instante es una isla combatida por el tiempo incesante. Octavio Paz. #Jota #3años".

Como era de esperarse, varios de sus seguidores le dejaron palabras de esperanza: "Estaba esperando tu publicación. 🙌 Ambos me dieron muchas alegrías, los aprecio mucho. No me perdía un programa!", "Increíble todavía me cuesta creer lo, pero sin duda es en un Mejor lugar, seres de luz como Jotica están Junto a Dios 🙌", "Siempre está. Siempre".

Publicidad

Recordemos que Jota Mario Valencia murió el 6 de junio del año 2019 por causa de un paro cardiorrespiratorio que sufrió a las 12:00 del mediodía.

Malka Irina Piña, gerente del Hospital de Bocagrande, en donde se encontraba internado Jota, informó en ese momento: "El paciente había ingresado con una sintomatología neurológica que evolucionó de una manera negativa y producto de ello se desencadenó en la muerte del paciente por un paro cardiorrespiratorio".