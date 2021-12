Laura Tobón confirma con fotos que ya nació su hijo Lucca

La modelo Laura Tobón contó por medio de sus redes sociales la gran noticia de que fue mamá por primera vez.

En su cuenta personal de Instagram , la presentadora compartió unas fotos junto a su hijo Lucca, quien nació del fruto del amor con su pareja, el empresario Álvaro Rodríguez.

Junto a su posteo, Laura Tobón escribió "El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida. 29/12/21 3:53pm llegaste a iluminarnos con tu luz baby LUCCA 💫 Cuanto estaba esperando conocerte, abrazarte y cargarte… eres más de lo que esperaba….".

La presentadora está muy feliz de comenzar un año nuevo junto a su hijo "Así comienza nuestro 2022 con mucho que aprender y crecer!! SOY MAMÁÁ…!! todavía no me la creoooooo🥳🥳🥳🥳. Les contaré más adelante como han sido estos días para mi y cómo fue este día tan especial🙏🙏".

Así mismo la presentadora agradeció a sus miles de seguidores quienes estuvieron muy pendientes su salud y la de su primogénito "Feliz año nuevo amores míos gracias por mandarme tanta energía para mi parto y para estos días… 2021 GRACIAAAAAAAAAS!!🙏🙏🐣 Te amo @alvarorodriguezf".

Sus fotos ya tienen más de 150 mil me gusta y miles de comentarios tales como "¡Lau!!!! Felicitaciones, que belleza de noticia. Te mando un abrazo y les deseo toda la felicidad del mundo en este camino, el de ser padres. Saludos a Álvaro", "Lauuuuuuu! Qué emoción más grande!", "Y no lo vas a crecer por mucho tiempo más. Ser mamá es un rol bien especial. Te felicito y me alegra que ya estés con el nuevo amor de tu vida. Dios los bendiga.♥️", "Lauuu felitaciones!!!! Serás una gran mamá", y muchos más.