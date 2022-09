Laura Tobón preocupa a sus seguidores mostrando inusual mancha de su bebé

Laura Tobón, es una reconocida modelo y periodista colombiana, que actualmente se encuentra viviendo su maternidad en plenitud, disfrutando cada momento junto a su pequeño, donde presume con todo el amor a su bebe en redes sociales.

Tras los siete meses que tiene Lucca, la modelo se ha encargado de compartirle a sus millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram lo feliz que está en la etapa de madre, mostrando las experiencias de vida con su pequeño.

Aunque la mayoría de las publicaciones de la presentadora sobre Lucca y su esposo son de completa felicidad, también ha utilizado sus redes para mostrar algunos momentos no tan buenos por los que ha pasado su bebé; recientemente mostró que su hijo tiene una mancha en un dedo de una de sus manos.

En una historia que hizo Laura Tobón mostró la mano de su hijo donde se ve una mancha de color rojizo en la punta de uno de sus dedos, ante la publicación muchos de sus seguidores han estado comentando ya que consideran que se puede tratar de un lunar o de algo un poco más delicado.

La presentadora manifestó que el pediatra le había dicho que se trataba de una malformación vascular de la cual no había porque preocuparse, pese a la explicación del especialista Tobón quiso preguntarle y pedir concejos a algunas madres que posiblemente hayan pasado por algo parecido.

Así que Laura Tobón decidió hacer la dinámica de pregunta y respuesta en sus historias de Instagram, donde las respuestas de varias mujeres le causaron un poco más de tranquilidad ya que le escribieron que con el tiempo eso desaparecía.

“Mi sobrino también nació con una manchita en el estómago, pero con el tiempo se le fue desvaneciendo, hoy tiene 12 años y ya no tiene nada”, “Mi niña nació con eso en uno de sus párpados y con el tiempo se le quitó”, “A mi bebé le paso lo mismo yo me asusté pero no es nada”. Fueron algunos de los comentarios de los internautas.