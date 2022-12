Le dan palo a Epa Colombia por decir que el que no sale adelante es porque no quiere

Epa Colombia generó opiniones dividas tras publicar un video en el que dice que una persona no prospera es porque no quiere y pone de ejemplo su caso que, viniendo de una familia humilde, hoy tiene una empresa con 300 empleados.

Y aunque muchos han comentado que es una mujer echada para adelante que a pesar de sus fallas cambió y hoy es generadora de empleo, hubo otros que no estuvieron con su discurso al que tildaron hasta de manipulador.

En su mensaje la joven dijo que Duque no les iba a dar nada, un hombre no les iba a dar nada y que tener éxito en la vida depende de cada cual. También dijo que como justamente nadie les va a regalar nada, tienen que trabajar fuertemente y que quien no surge en la vida es porque no quiere.

Es precisamente esa última expresión la que le costó cientos de críticas, pues le dijeron que ella no podía hablar desde su posición, pues fue gracias a sus bobadas y al impulso de otros influenciadores que ella se hizo conocida y que pudo impulsar su negocio.

“Se puede trabajar y apoyar el paro sin necesidad de decirle a la gente usted no sale adelante porque no quiere. A la Epa Colombia se le olvidó de dónde salió. De nada sirven las buenas acciones si detrás hay un discurso egoísta y manipulador”, fue uno de los mensajes que dejaron en Twitter.

“Yo destaqué a Epa Colombia en su momento porque me parece muy hábil la manera en la que capitalizó su fama. Pero de ahí a celebrarle que se convierta pues en portavoz de esa arma peligrosa del capitalismo que es el mito del self-made hay mucho trecho”, dice otro.

Por otra parte, también tuvo defensores, pues valoran que, con la ayuda de redes sociales que haya tenido, usó su fama para crear empresa y para dar empleo a personas que lo necesitan. Además, cambió su perspectiva y se arrepintió de los daños que ocasionó en el pasado.