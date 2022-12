"Le pido al Gobierno que nos escuche", dijo J Balvin en pleno concierto

J Balvin estuvo en concierto este sábado en Medellín y sorprendió a todo el público con las sentidas palabras que dijo en medio de su presentación.

El cantante se refirió a la situación que vive Colombia actualmente con las marchas y muertes producto de actos violentos.

El paisa también pidió por la paz, apoyo a la educación y la salud para tener un mejor país.

"Le pido al Gobierno que por favor nos escuche. Los que están marchando es porque algo no anda bien. El publo lo pide, pido paz, pido amor y necesitamos que nos escuchen. Nunca pensé que después de ser artista me iba a convertir en la voz del pueblo. Y es verdad, no tenemos tanto poder, pero nos escuchan más que a cualquier presidente. Necesitamos apoyo con la educación, necesitan apoyo con la salud, estamos cansados de la violencia y este es un pueblo de cultura de paz, de apoyo y de tolerancia", dijo Balvin.

También recalcó que usa su voz "para que el Gobierno escuche a la juventud". Además, pidió un minuto de silencio por las muertes que han ocurrido producto de la violencia.