"Les deseo buen sexo": Dani Duke habla sobre video filtrado con La Liendra

Tras la difusión masiva en redes sociales del video íntimo de Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, y su novia Dani Duke , la maquilladora se pronunció en sus historias de Instagram y aseguró que tomará acciones legales.

Pese al polémico video, Dani Duke se mostró muy tranquila y aseguró que todo lo que comparte en redes sociales es su diario vivir, y de la misma manera ha sido muy abierta con su sexualidad, sin embargo, explicó que no deseaba que se filtrara un video íntimo de ella en redes sociales.

"He compartido en varias ocasiones lo mucho que la disfruto (la sexualidad), así que no veo el porqué les sorprende ver a una persona en uno de sus momentos íntimos, no es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco algo que deba cambiar", agregó.

La creadora de contenidos además reiteró, así como lo hizo La Liendra , que se tomarán las medidas legales correspondientes, pues ya saben quien filtró el video en redes sociales.

"Violentaron mi intimidad y ya se están tomando las acciones legales, porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro", puntualizó.

Duke agregó que continuará con su vida pese al escándalo, pues está segura de que no hizo nada "anormal" y que no le hizo daño a nadie.

La maquilladora también mencionó la opinión de sus seres queridos tras la viralización de las imágenes: "Para las personas que realmente les interesa cómo estoy, estoy muy bien, con mucha calma y llena de amor de todas las personas que me rodean".