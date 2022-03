Lina Tejeiro habla 'sin pelos en la lengua' y cuenta por qué no fue al cumpleaños de Jhonny Rivera

La actriz Lina Tejeiro volvió a ser noticia, luego de que hablara de la fiesta de cumpleaños sorpresa de su exsuegro Jhonny Rivera .

Por medio de su cuenta personal en Instagram , la modelo realizó la dinámica de preguntas y respuestas, en la que un seguidor aprovechó y le preguntó por los motivos para no ir a la fiesta del artista de música popular, Jhonny Rivera.

Allí, muy relajada y mientras desayunaba un caldo con arroz, Lina Tejeiro respondió sin pelos en la lengua: "Porque no me invitaron... No mentiras, no, porque tenía otras cositas que hacer".

Luego, en otra de las preguntas, una persona le dijo: "Es la primera vez que te veo y reflejas una buena vibra y sin estereotipos", a lo que la actriz dijo que estaba pasando por un buen momento en su vida: "Gracias, lo tomo como un cumplido, ¿ustedes qué creen que es?, yo creo que es un conjunto de cosas que están pasando en mi vida, no solo una, no solo el ámbito personal, el ámbito laboral, son muchas cosas que hacen que este así de bien".

Recordemos que hace algunos meses empezó el rumor de que la actriz Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Andy Rivera, se estarían dando una nueva oportunidad en el amor.

Por ese motivo, muchas personas estuvieron pendientes el fin de semana a las publicaciones en Instagram, para ver si la influencer aparecía durante la fiesta, cosa que no sucedió.