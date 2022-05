Desde que se supo hace algunos meses que la relación entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz había terminado después de tantos años, muchos internautas han estado pendientes de como cada uno sigue su vida intentando sanar.

En su momento, la pareja le informó a sus seguidores la decisión que habían tomado: "...Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida...".

El pasado domingo 8 de mayo se celebró el Día de la Madre, primera fecha que la presentadora celebra lejos de Lincoln, pero él no dejó pasar la fecha sin dejarle un tierno mensaje en sus redes sociales .

Junto a una foto en la que se ve Carolina Cuz junto a sus dos hijos, Matías de cinco años y Salvador de uno, el actor escribió en su Instagram : "El amor más fuerte, puro y sincero, la labor más valiosa que pueda existir, proteger, guiar, cuidar, feliz día de la madre para ti @carolinacruzosorio y para todas las madres, Dios las ilumine en esa gran misión y las bendiga siempre!! 🙏🏻".

Con esta publicación comenzaron a surgir los rumores de una posible reconciliación, pues es algo que muchos de sus seguidores desean.

Como era de esperarse, el posteo se viralizó rápidamente y hasta el momento tiene más de 100 mil me gusta y miles de comentarios, felicitándolos por la buena relación entre ellos, quienes buscan el bien de sus hijos: "q bonitas palabras para la mujer q le dio vida a los más grandes amores de tu vida .. tus hijos !! Feliz día", "Me parecen tan lindos ojalá algún día vuelvan....", "Te admiro y te felicito por valorar a la madre de tus hijos así no estén juntos... más hombres así por favor🙏🏾".

