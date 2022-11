Lincoln Palomeque, pillado 'acaramelado' con una mujer en pleno concierto de Bad Bunny

Lincoln Palomeque fue captado muy cercano a una misteriosa mujer en pleno concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny, en su show en Bogotá; imágenes del actor en redes sociales se viralizaron rápidamente.

Aunque tras su separación de la presentadora Carolina Cruz, Palomeque ha mantenido su vida personal muy hermética y lejos de la opinión pública, el artista fue grabado junto a una mujer, aparentemente rubia, a la que no dudó en abrazar y demostrarle su afecto.

Publicidad

Las imágenes compartidas por ‘Lo sé todo’, dejan ver a la pareja cerca a la tarima y disfrutando del show del 'Conejo malo', cruzando unas palabras y sonriendo.

Mafe Romero, una de las presentadoras del programa y quien también estuvo en el concierto, confirmó que Lincoln sí estuvo muy cercano a la mujer; sin embargo, aclaró que Bad Bunny pidió a los asistentes abrazar a quien tenían a su lado, por lo que también pudo tratarse de la dinámica y no de algo comprometedor o de algún romance.

Tras la viralización del video, usuarios en redes no tardaron en opinar y aplaudieron al actor por supuestamente estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

"Ya era hora", "ese hombre es todo un caballero, siempre lo he admirado por eso, tan discreto, serio, respetuoso etc", "muy bien por él, tiene derecho, es muy joven y guapo", "ya era hora que empezara a disfrutar ese cristiano", "también merece ser feliz", "está soltero, no sé cuál es el problema", son algunos de los comentarios en la publicación de Instagram.

Publicidad

Vale la pena mencionar que Carolina Cruz, expareja del actor, compartió en marzo pasado un comunicado en el que anunciaba su separación tras 12 años de relación. Desde allí, la también empresaria ha manifestado que guardan una buena relación.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida", mencionó.

Publicidad

Mundial Catar 2022: El lugar perfecto para vivir la fiesta del futbol en Bogotá