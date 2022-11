Esposa de piloto muerto en accidente de Medellín revela su última conversación: "Dios me lo bendiga"

Yaila Hernández, esposa del Julián Aladino, una de las personas fallecidas luego de que una avioneta cayera este lunes en un barrio residencial de Medellín, reveló cuál fue la última conversación vía chat con su pareja; él era uno de los pilotos de la aeronave.

“Lo último que yo le escribí, fue un mensaje a las 10:04 de la mañana, le escribí 'Dios me lo bendiga', porque él me dijo que ya iba a despegar, a las 10:03, yo en ese momento estaba en mi trabajo, estaba desayunando y todo estaba bien, el me dijo: 'amorcito, ya voy a despegar, voy para Pizarro'", contó la esposa del piloto al Noticentro 1 CM&.

Publicidad

Según la mujer, a los pocos minutos de su última conversación ocurrió el fatal accidente y fue notificada sobre las 10:50 a.m. Yaila aprovechó para recordar que, junto a su pareja, tenían muchos planes por cumplir.

“Estábamos locos por ir a conocer la nieve, teníamos el plan para ir en enero a Nueva York”, contó al medio.

El accidente aéreo causó la muerte de sus ocho ocupantes, así como daños a por lo menos siete viviendas de un sector residencial, informaron las autoridades.

La aeronave, una avioneta Piper de matrícula HK5121, hacía un vuelo para la empresa turística San Germán y había despegado del aeropuerto Olaya Herrera, situado en el corazón de Medellín, con seis pasajeros y dos tripulantes, y tenían como destino el municipio de Pizarro, en el departamento del Chocó.

Publicidad

"Lamentablemente tenemos ocho vidas perdidas. Es un vuelo que impacta hacia las 10.15 a.m. en el barrio Belén Rosales, muy cerca del aeropuerto", declaró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Entretanto, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) informó que un equipo de expertos de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes investigará las causas del siniestro. Así mismo, el aeropuerto Olaya Herrera señaló que entre los fallecidos está el gerente de San Germán, Nicolás Jiménez.

Publicidad

¿Quién era Julián Aladino, el piloto que murió en accidente en avioneta?

El hombre, originario de Palmira, Valle del Cauca, logró obtener un alto nivel de seguridad, lo que le permitió transportar a diversas figuras públicas como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Kevin Roldán y los integrantes de Piso 21.

Julián Aladino, el piloto que murió en trágico accidente viajó con James y otros famosos /Foto: Facebook Julián Aladino

Así avanza la extracción del fuselaje de la avioneta que cayó sobre varias viviendas en Medellín. Entre tanto, Aerocivil investiga las causas del accidente



Más en https://t.co/Kb1aG97xbf pic.twitter.com/tQLYXcYEDK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 22, 2022

Mundial Catar 2022: El lugar perfecto para vivir la fiesta del futbol en Bogotá