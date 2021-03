"Lo peinó y con gomina", Lina Tejeiro se defendió de 'afilada' crítica en redes

Lina Tejeiro lo volvió a hacer. La actriz parece tener un respuesta mordaz para las críticas de aquellos que le dejan comentarios ofensivos en redes sociales. Recientemente, fue en Twitter.

Con todo lo que ha pasado en cuestiones del amor en los últimos años, es una mujer que reflexiona sobre este tema y no teme compartir sus opiniones. Esta vez el trino la actriz hablaba sobre la madurez y el amor. Incluso, muchos tuvieron opiniones positivas sobre lo que dijo.

"Madurar es entender que un "TE AMO" no se le dice a todo el mundo", dijo Lina y alguien se atrevió a criticarla con una ofensa que, por supuesto, a ella no le gustó en lo absoluto.

"No se agache que se le derrama la madurez", dijo una persona en redes.

Sin embargo, como ya es costumbre, ella no se quedó callada ante el comentario y le lanzó unas de sus mordaces respuestas que fue aplaudida por muchos en redes sociales.

Publicidad

"Y tú no te muevas que se te riega la estupidez", respondió Lina.

Muchos le dejaron mensajes de apoyo por no quedarse callada ante los comentarios irrespetuosos. No obstante, otros le dicen que "no debería responderle a los haters" porque siempre existirán personas que "se sienten con el derecho de opinar sin conocerla".

Lo cierto es que Lina Tejeiro sigue sorprendiendo con la facultad que tiene para responderle casi de inmediato a los quienes le lanzan ofensas.