Lo que tuvo que hacer Lina Tejeiro para poder DORMIR con su novio en la cama

Lina Tejeiro está en las mieles del amor con su novio Norman Campuozzo y la pareja no pierde oportunidad para compartir sus espacios.

Sin embargo, Lina Tejeiro tuvo que tomar una difícil decisión, pues sus tres perritos están acostumbrados a dormir con ella en la cama y ahora que tiene novio eso se convirtió en un problema.

"Ya no se pueden subir porque ahora que tengo novio no cabemos los cinco y los estoy acostumbrando a que ya no tienen por qué subirse a la cama. Me duele más a mí que a ellos...", dijo Lina en sus stories de Instagram.

Además, la bella actriz confesó que cuando los perritos están en la cama es dificil para la pareja conciliar el sueño.

"Vivimos pendientes de no espichar a Coco, de no ahogar a Romeo, no botar a Kimi de la cama”, recalcó.



