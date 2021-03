Lowe León citó a audiencia de conciliación a Andrea Valdiri para responder por su hija

El cantante Lowe León habló por en redes sociales con el objetivo de aclarar por qué terminó la relación con Andrea Valdiri . Además, añadió que peleará para poder reconocer a la bebé.

A través de Instagram , León grabó un video de 10 minutos con el objetivo de despejar todas las dudas de los colombianos acerca de la polémica ruptura con la hermosa Andrea Valdiri y su rol como papá.

Según el cantante, Andrea no ha dicho del todo la verdad y está "usando sus redes sociales " para hablar mal de él, atacándolo y afectando su imagen.

León relato que él y la influenciadora tuvieron una relación de 3 meses y que a los 2 meses de estar saliendo con ella se enteró de que sería padre, pero por circunstancias que no los dejaban tener una sana convivencia, él decidió terminar con el romance.

Aunque no dijo cuáles fueron las razones que lo llevaron a apartarse de la madre de su hija, según él, porque quiere cuidar la integridad de Valdiri y la de su bebé Adhara.

Así lo expresó: “Preferí quedar como el villano de mi país. Lo hice para proteger a mi hija. Guardaba la esperanza de que cesara lo que pasó con Andrea”.

Por eso les aclaró a todos los colombianos que él si quiere hacer parte de la vida de la bebé que viene en camino. Por eso llamó a una audiencia de conciliación a Andrea Valdiri con el objetivo de reconocer a la pequeña.

Esto debido a que relación con la bailarina no está en su mejor momento y, según él, no ha encontrado la manera de comunicarse con ella porque tanto Andrea como su mamá lo tienen bloqueado.

Por eso, León le pidió públicamente a la influenciadora que por favor asista a una audiencia de conciliación, de tipo virtual y que está programada para el 9 de abril de 2021 a las 4:00 p. m.

Al parecer, el hombre está preocupado por no poder cumplir su rol una vez nazca la menor, debido a que Valdiri expresó que su hija no llevará el apellido de él. Sin embargo, el cantante dice que "ese derecho no se lo pueden negar".

Por lo tanto, tomara las acciones legales correspondientes para poder responder por la bebé, tal y como lo hace por su primogénito, Luis Santiago.

Por último, el artista aclaró que en ningún momento quiso evadir su responsabilidad como padre, pues desde el primer día estuvo dispuesto a cumplir su rol.