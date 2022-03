Lucas Arnau cuenta que su rodilla nueva era de un niño de 12 años que falleció

El cantante Lucas Arnau le contó a sus millones de seguidores, por medio de sus redes sociales , que en los últimos días se debió someter a una cirugía en la que le realizaron un trasplante de rodilla.

Por medio de un video en el que se ve que está en la cama de un hospital, pero recuperándose satisfactoriamente, el artista dijo: "El procedimiento que me hicieron fue un trasplante de rodilla completo, biológico... Me cambiaron mi rodilla por la de alguien que falleció, la información que tengo solamente es que era un niño de 12 años que decidió donar sus órganos y a mí me tocó su rodilla".

Poco después de salir del quirófano, Lucas presentó una infección en su cirugía, por lo que debió ser sometido de nuevo a una operación, en la que le abrieron la herida y limpiaron de forma adecuada la zona.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de 'Sirena' le mostró una parte del procedimiento a sus seguidores, aunque antes les advirtió que eran imágenes fuertes. Allí se ve el momento en el que le están introduciendo algunas partes en su extremidad.

Algunos días más tarde, Lucas Arnau compartió en su feed de Instagram un video en el que se ve que poco a poco vuelve a caminar y que todo es un proceso, Junto a su clip él escribió: "Paso a paso voy avanzando, todo está en la mente, y el poder que llevamos dentro es ilimitado, así que pronto me verán bailando, gracias por sus mensaje, han sido mi mejor analgésico, vamos con toda!!! 🦵🙏🏻🔥".